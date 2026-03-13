Fa solo i suoi interessi! L’accusa gravissima che fa tremare il governo

Durante la seconda edizione della Franco Frattini Lecture, svoltasi nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, l’ex presidente del governo spagnolo ha accusato l’attuale premier di agire esclusivamente per i propri interessi. Aznar ha rivolto critiche dirette al leader in carica, sottolineando che le sue azioni sarebbero orientate unicamente a favorire i propri scopi.

Nel corso della seconda edizione della Franco Frattini Lecture, tenuta nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, l'ex presidente del governo spagnolo José María Aznar ha rivolto critiche dirette all'attuale premier Pedro Sánchez. L'intervento, previsto su temi di politica internazionale e istituzioni, ha assunto anche un profilo di confronto politico interno alla Spagna. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione inGENIO in memoria dell'ex ministro degli Esteri Franco Frattini, era dedicata ai cambiamenti geopolitici e alle pressioni sulle democrazie occidentali. A catalizzare l'attenzione, tuttavia, sono state soprattutto le dichiarazioni rilasciate da Aznar ai giornalisti a margine dell'evento.