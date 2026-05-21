XX River film festival a Padova ecco il programma 2026

Dal 24 maggio al 26 giugno, numerosi spazi di Padova ospitano il River film festival, un evento dedicato al cinema corto indipendente proveniente da diverse parti del mondo. La manifestazione, giunta alla sua edizione 2026, coinvolge vari luoghi della città, creando un itinerario di proiezioni e incontri. La rassegna si concentra sulla varietà di stili e generi, offrendo un palinsesto che valorizza l'eclettismo e la diversità delle produzioni cinematografiche indipendenti.

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