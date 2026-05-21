XX River film festival a Padova ecco il programma 2026
Dal 24 maggio al 26 giugno, numerosi spazi di Padova ospitano il River film festival, un evento dedicato al cinema corto indipendente proveniente da diverse parti del mondo. La manifestazione, giunta alla sua edizione 2026, coinvolge vari luoghi della città, creando un itinerario di proiezioni e incontri. La rassegna si concentra sulla varietà di stili e generi, offrendo un palinsesto che valorizza l'eclettismo e la diversità delle produzioni cinematografiche indipendenti.
Anche quest'anno dal 24 maggio al 26 giugno diversi luoghi della città vengono animate dal River film festival, un festival che celebra l’eclettismo del cinema corto indipendente internazionale.Leggi il programma 2026Anche quest’anno i film selezionati saranno proiettati sullo schermo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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