Dal 24 aprile al 2 maggio 2026 si svolgerà la nuova edizione del Far East Film Festival, che presenterà un totale di 75 film in programma. La manifestazione, nata nel 1999 con l’intento di portare il cinema popolare asiatico nel Friuli, negli anni è cresciuta diventando un punto di riferimento nel settore. La rassegna si terrà in diverse location della regione, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo.

Tutto cominciò con una scommessa. Era il 1999, e l’idea di portare il cinema popolare asiatico nel cuore del Friuli sembrava, a molti, un’avventura improbabile. Udine era piccola, il mondo era grande, e l’Asia sembrava lontanissima. Ventotto edizioni dopo, quella scommessa è diventata una certezza. Il Far East Film Festival è oggi uno degli appuntamenti cinematografici più attesi d’Europa: un luogo dove il cinema non è solo spettacolo, ma incontro, scoperta, conversazione. Il Far East Film Festival 28 porta avanti questa tradizione con la forza di chi non ha smesso di credere nel potere delle immagini. La nuova immagine ufficiale, firmata...🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Far East Film Festival, 75 film in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026

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