Il 30 aprile 2026, al Visionario di Udine, si svolgerà la giornata dedicata al Far East Film Festival 28. Tra gli eventi in programma, il festival renderà omaggio a uno dei più grandi geni del cinema mondiale, con proiezioni e incontri dedicati. La manifestazione continuerà con una serie di film provenienti dall’Asia, presentati in vari formati e sottotitolati in italiano. L’evento si inserisce nella programmazione del festival, che si svolge nella città fino al primo maggio.

Giovedì 30 aprile, al Visionario di Udine, il FEFF 28 omaggia uno dei più grandi geni del cinema mondiale. Ozu Yasujiro è un nome di fronte al quale tutti gli appassionati di cinema si mettono sull’attenti. Su questo genio giapponese del cinema, i cui film toccano la perfezione, l’esperto americano Daniel Raim ha messo sette anni a realizzare il documentario The Ozu Diaries, che si immerge nella biografia e nel pensiero artistico del maestro, attingendo ai diari privati di Ozu, ai suoi taccuini di guerra, alle lettere, alle interviste, alle fotografie e a rari filmini di famiglia. Inoltre il documentario è intessuto con le riflessioni di personaggi come Kagawa Kyoko, Wim Wenders, Kurosawa Kiyoshi, Tsai Ming-liang e Luc Dardenne.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Far East Film Festival. Programma giovedì 30 aprile 2026

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