Una nuova linea di robot aspirapolvere sta arrivando sul mercato: si tratta della serie L60, presentata recentemente in un evento a San Francisco. Questi dispositivi offrono una potenza di aspirazione di 35.000 Pa, superiore rispetto ai modelli precedenti. La casa produttrice ha annunciato che questa gamma mira a portare le prestazioni elevate della serie X anche sui mercati globali, rendendole più accessibili.

? Cosa sapere Dreame presenta a San Francisco la nuova serie di robot L60 con 35.000 Pa.. La nuova gamma punta a democratizzare le prestazioni della serie X nei mercati globali.. A San Francisco, il produttore Dreame ha svelato la nuova famiglia di robot per la pulizia della serie L60, introducendo modelli Ultra capaci di generare una potenza di aspirazione di 35.000 Pa. L’evento californiano ha permesso di osservare l’evoluzione di un marchio che ha già conquistato milioni di case in tutto il mondo con l’obiettivo di semplificare le faccende domestiche meno gradite. Durante la presentazione, Dreame ha mostrato una visione tecnologica molto ampia: oltre ai nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti, è stata esposta anche un’automobile dotata di sistemi a razzi per raggiungere lo scatto da 0 a 100 kmh in meno di un secondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot Dreame L60: arriva la potenza estrema da 35.000 Pa

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