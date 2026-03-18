Michaela Coel sta lavorando a una nuova versione del film ispirato al mondo delle arti marziali, noto per aver lanciato la carriera di Jean-Claude Van Damme. La regista e sceneggiatrice sta preparando un progetto che reinterpreta quella storia, portando nuovamente sul grande schermo il cult movie. La produzione è attualmente in fase di sviluppo.

Il mondo delle arti marziali, alla base del cult con star Jean-Claude Van Damme, tornerà sul grande schermo grazie a Michaela Coel. Senza esclusione di colpi, il film che ha reso famoso in tutto il mondo Jean-Claude Van Damme, sarà alla base di un nuovo progetto che sarà scritto e diretto da Michaela Coel. A sostenere lo sviluppo del lungometraggio sarà A24 e, per ora, non è ancora stato svelato come verrà sviluppata la storia. Cosa raccontava il film con Van Damme Senza esclusione di colpi, diretto da Newt Arnold, raccontava la storia di un lottatore di arti marziali che partecipa al Kumite, un torneo giapponese semi-clandestino e violento che si svolge a Hong Kong. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Senza esclusione di colpi: Michaela Coel al lavoro su una nuova versione del film

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