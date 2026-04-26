Una nuova docuserie italiana intitolata World Wide Mafia, ‘Ndrangheta sarà disponibile dal 20 maggio su Disney+ in Italia e nel resto del mondo, mentre negli Stati Uniti arriverà su Hulu. La serie, composta da quattro episodi, è prodotta da Hulu e sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma Disney+ nel nostro paese. La produzione si concentra sulla storia e le attività della ‘Ndrangheta, una delle organizzazioni criminali più note.

La docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi World Wide Mafia, ‘Ndrangheta debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions e basata su eventi reali, questo nuovo progetto originale scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretto da Charmelot e Chayé racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ad alcuni dei suoi protagonisti, la storia e l’attualità dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie. La nuova produzione italiana offrirà al pubblico un racconto completo e unico sul fenomeno italiano della ‘Ndrangheta.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - In arrivo su Disney+ una nuova docuserie italiana: World Wide Mafia, ‘Ndrangheta

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