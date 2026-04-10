Durante un'intervista, Trick Williams ha dichiarato che c'è la possibilità di vedere Lil Yachty sul ring in tempi vicini. Attualmente, il rapper collabora con la WWE come spalla di Williams, che parteciperà a Wrestlemania 42. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali incontri o partecipazioni future di Lil Yachty nel mondo della lotta professionistica.

Lil Yachty potrebbe presto avere un ruolo più importante in WWE rispetto a quello di “spalla” di Trick Williams che avrà a Wrestlemania 42. Secondo alcune indiscrezioni infatti, il rapper si starebbe allenando con l’obiettivo di competere sul ring. Durante un’apparizione al programma “Rory & Mal”, Trick Williams ha parlato della sua nuova alleanza con Yachty, rivelando che la star della musica ha ambizioni che vanno ben oltre il ruolo di manager a bordo ring. Yachty è apparso di recente a SmackDown al fianco di Williams e sarà al suo angolo a WrestleMania 42. Williams ha elogiato la comprensione del mondo del wrestling da parte di Yachty, sottolineando la naturale affinità tra hip hop e WWE in termini di promozione e coinvolgimento del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Trick Williams: “Potremmo vedere presto Lil Yachty sul ring”.

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