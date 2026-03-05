Trick Williams, durante la sua carriera in WWE, ha lavorato con Shawn Michaels in NXT e con Triple H nel main roster. Recentemente, ha parlato anche di un momento virale con Randy Orton, condividendo dettagli sulla sua esperienza nel mondo del wrestling professionistico.

Durante la sua ascesa in WWE, Trick Williams ha avuto l’opportunità di lavorare sotto la guida di due delle figure più influenti della compagnia: Shawn Michaels in NXT e Triple H nel main roster. Secondo Williams, i due leggendari nomi del wrestling hanno stili di leadership molto diversi, principalmente a causa del tipo di talento con cui lavorano. Ospite del podcast My Mom’s Basement, Williams ha spiegato che il contesto di NXT richiede un approccio molto più diretto e pratico. Nel brand di sviluppo della WWE, infatti, gli atleti sono spesso giovani o alle prime armi e stanno ancora cercando di capire come muoversi nel business. Per questo motivo, Michaels deve essere molto più presente nel processo creativo e nella crescita dei talenti: “Shawn Michaels è fantastico, ma in NXT deve fare un po’ più da babysitter”, ha raccontato Williams. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams parla di Shawn Michaels, Triple H e del momento virale con Randy Orton

