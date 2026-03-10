Il bad boy Barton l' ha rifatto | rissa in un golf club Arrestato con l' accusa di aggressione

Un ex centrocampista di Newcastle e Manchester City è stato arrestato con l'accusa di aggressione dopo una rissa in un golf club. L'uomo, noto come Barton, è stato coinvolto in un episodio recente e aveva già trascorso 77 giorni in carcere in passato. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto sul posto.

Agli onori delle cronache ancora per un episodio di violenza. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Joey Barton sarebbe tornato in carcere a causa di una rissa, in questo caso scatenata all'Huyton and Prescot Golf Club, vicino Liverpool. L'episodio risale a domenica scorsa, l'ex centrocampista è accusato di aver ferito un uomo al volto e alle costole durante un litigio scoppiato per motivi sconosciuti. L'accusa è invece stata formalizzata oggi e sarebbe quella di aggressione, ma secondo le indagini non è escluso che Barton abbia agito per legittima difesa perché minacciato con un'arma dall'altro protagonista della rissa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

