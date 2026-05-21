WWE | John Cena conferma che non lotterà più

John Cena ha annunciato ufficialmente che non prenderà più parte ai match di wrestling. Durante la sua carriera, ha raggiunto uno status di icona nel mondo del Pro Wrestling, diventando uno dei volti più riconoscibili del settore e conquistando un vasto seguito di appassionati. La sua presenza sul ring si è fatta notare nel corso degli anni, lasciando un segno duraturo nel panorama sportivo. Ora, l’atleta ha deciso di interrompere definitivamente la sua attività come wrestler.

Nel corso del suo periodo da wrestler attivo, John Cena è diventato un’icona nel mondo del Pro Wrestling e soprattutto nel cuore dei fan. Le modalità in cui si è svolto il suo ritiro definitivo, però, ha lasciato molti dubbi tra gli appassionati. Dubbi che lui stesso ha voluto fugare in maniera definitiva. Per farlo ha scelto The Takedown di Sports Illustrated, dove ha ribadito ancora una volta che la sua carriera da lottatore è da considerarsi conclusa senza possibilità di ripensamenti. John Cena: tra le ragioni del ritiro anche il gap generazionale. Una carriera ultraventennale in 49 anni di vita è già di per sé un valido motivo per appendere gli stivali al chiodo: il fisico non è più quello di un tempo, e la competizione è a livelli altissimi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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John Cena does the Oba Strut

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