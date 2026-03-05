WWE | annunciati i primi pacchetti VIP per Clash in Italy

La WWE ha annunciato i primi pacchetti VIP ufficiali per l’evento Clash in Italy, destinati ai fan che desiderano vivere un’esperienza esclusiva. Questi pacchetti offrono diverse opportunità di partecipazione e accesso privilegiato durante lo show che si terrà nel nostro Paese. L’annuncio riguarda direttamente i fan interessati a queste opzioni speciali per l’evento.

I primi pacchetti VIP per Clash in Italy includono esperienze esclusive con le Superstar WWE, ma i prezzi stanno già facendo discutere i fan. La WWE ha annunciato i primi pacchetti VIP ufficiali dedicati a Clash in Italy, offrendo ai fan alcune esperienze esclusive che accompagneranno lo show in programma nel nostro Paese. Sono tre i pacchetti attualmente confermati: Gold, Champion e Champion+, ognuno con benefici e livelli di accesso differenti. Il primo livello è il Gold Package, con un prezzo a partire da 1.250 dollari a persona. Una soluzione pensata per chi vuole vivere l’evento con alcuni vantaggi esclusivi rispetto al biglietto standard. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

