WTA Strasburgo 2026 Navarro vince il derby americano Ai quarti anche Bouzkova e Cristian

Nel torneo WTA di Strasburgo, si sono conclusi i match del secondo turno. Tra le partite, il derby tra Emma Navarro e Iva Jovic, numero tre del seeding, era il più atteso. Navarro ha vinto l'incontro, passando ai quarti di finale insieme a Bouzkova e Cristian, che hanno ottenuto la qualificazione nel torneo francese.

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Si sono completati i match del secondo turno nel torneo WTA di Strasburgo. Il match più atteso della giornata era il derby americano tra Emma Navarro ed Iva Jovic, testa di serie numero tre. A qualificarsi per i quarti di finale è stata Navarro, che si è imposta contro la connazionale con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. Navarro se la vedrà ora nei quarti contro la cinese Shuai Zhang. La tennista asiatica ha sconfitto in due set la francese Diane Parry con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Accedono ai quarti di finale anche Jacqueline Cristian e Marie Bouzkova. La rumena ha battuto la danese Clara Tauson, numero... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Strasburgo 2026, Navarro vince il derby americano. Ai quarti anche Bouzkova e Cristian ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WTA Strasburgo 2026: derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti, Alexandrova outQuattro secondi turni e due ultimi primi turni si sono giocati oggi al WTA 500 di Strasburgo, il maggiore degli eventi su tutta l’area tennistica di... Leggi anche: WTA Bogotà 2026, Bouzkova avanza ai quarti di finale. Fuori Bouzas Maneiro e Osorio WTA 500 Strasburgo R2: E. Navarro batte [3] I. Jovic 6-4, 4-6, 6-1 reddit WTA Strasburgo 2026: derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti, Alexandrova outQuattro secondi turni e due ultimi primi turni si sono giocati oggi al WTA 500 di Strasburgo, il maggiore degli eventi su tutta l'area tennistica di ... oasport.it Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in FranciaUltimo WTA 500 prima del Roland Garros. Si gioca a Strasburgo, dove da molto tempo si va in campo proprio nella settimana che va a precedere il secondo ... oasport.it