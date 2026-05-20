WTA Strasburgo 2026 Navarro vince il derby americano Ai quarti anche Bouzkova e Cristian

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo WTA di Strasburgo, si sono conclusi i match del secondo turno. Tra le partite, il derby tra Emma Navarro e Iva Jovic, numero tre del seeding, era il più atteso. Navarro ha vinto l'incontro, passando ai quarti di finale insieme a Bouzkova e Cristian, che hanno ottenuto la qualificazione nel torneo francese.

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Si sono completati i match del secondo turno nel torneo WTA di Strasburgo. Il match più atteso della giornata era il derby americano tra Emma Navarro ed Iva Jovic, testa di serie numero tre. A qualificarsi per i quarti di finale è stata Navarro, che si è imposta contro la connazionale con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. Navarro se la vedrà ora nei quarti contro la cinese Shuai Zhang. La tennista asiatica ha sconfitto in due set la francese Diane Parry con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Accedono ai quarti di finale anche Jacqueline Cristian e Marie Bouzkova. La rumena ha battuto la danese Clara Tauson, numero... 🔗 Leggi su Oasport.it

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