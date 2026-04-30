Juventus lo Stoccarda cerca di alzare il muro su Stiller | lo scenario

Lo Stoccarda ha intenzione di alzare l’asticella per la cessione di Angelo Stiller, fissando la richiesta a 50 milioni di euro. La Juventus ha messo nel mirino il centrocampista classe 2001, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la mediana, ma l’ostacolo rappresentato dalla clausola e dalla richiesta economica sta complicando le trattative. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che cercano un’intesa.

Stiller-Juve, ostacolo clausola: lo Stoccarda vuole alzare il muro da 50 milioni. La Juventus ha individuato in Angelo Stiller l’obiettivo prioritario per ridisegnare la propria mediana, ma la strada verso il classe 2001 si sta facendo improvvisamente in salita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, lo Stoccarda cerca di alzare il muro su Stiller: lo scenario Notizie correlate Rinnovi Juventus: il punto su Vlahovic, McKennie e Spalletti. Lo scenario nel VIDEO di Marco BaridonVicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Leggi anche: Roma, cerca di borseggiare una poliziotta su un autobus: lei lo insegue e lo arresta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per Spalletti; La Juventus fa sul serio per Stiller: quanto costa il centrocampista dello Stoccarda, insidia Mondiali; La mossa della Juve per il centrocampo del futuro: i Bianconeri rompono gli indugi per il gioiello dello Stoccarda; La Juventus mette Stiller nel mirino: perché l’assalto al tedesco scatterà appena conquistata la Champions. Lobotka difficile, Spalletti cambia obiettivo: Juventus su Stiller dello StoccardaLa Juventus vuole rinforzare la mediana su indicazione del tecnico toscano. Viste le difficoltà per il regista del Napoli, la dirigenza bianconera ha cambiato obiettivo. areanapoli.it È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per SpallettiIl tecnico vorrebbe Lobotka, ma con il Napoli è dura trattare. Ecco Angelo Stiller: il tedesco dello Stoccarda piace tanto anche in Premier ... tuttosport.com Tonali alla Juventus: affare impossibile Svanisce così il sogno di arrivare al centrocampista del Newcastle e ex Milan: secondo Fabrizio Romano costa troppo Sulle tracce di Tonali ci sono troppe concorrenti della Premier League. La Juve ci avrebbe prova - facebook.com facebook Fine primo tempo: Juventus in vantaggio! #CoppaItaliaPrimavera #AtalantaJuve x.com