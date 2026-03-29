“Si riparano ricordi” è il titolo del nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, disponibile da venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in tutte le piattaforme digitali, vinile e CD. A due anni dall’ultimo disco ufficiale, ‘Na notte infame, il musicista romano conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come ponte tra la scena rap e quella cantautorale. Già dal titolo emerge la necessità di elaborare e curare un’esperienza dolorosa e traumatica, nel suo caso la perdita del fratello scrittore, che aveva profondamente ispirato anche il lavoro precedente. La figura di Fabio attraversa tutte e dodici le tracce: nei temi, nelle suggestioni, ma anche come presenza concreta nei testi e nei frammenti sonori che punteggiano l’album. 🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Piotta: rap emozionale e cantautorato nel nuovo album “Si riparano ricordi”

Articoli correlati

Piotta torna con “Si riparano ricordi”: un album tra rap emozionale, memoria e cantautoratoCon “Si riparano ricordi”, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in digitale, vinile e CD, Piotta firma un nuovo capitolo del suo...

Kid Yugi, l’anti-idolo del rap italiano: in arrivo il nuovo albumKid Yugi si è affermato negli ultimi anni come una delle voci più riconoscibili del rap italiano, distinguendosi nella scena grazie al talento e a...

Una raccolta di contenuti su Piotta rap emozionale e cantautorato...

Discussioni sull' argomento Piotta, il nuovo album Si riparano ricordi fonde rap e cantautorato; Piotta, nel nuovo album Si riparano ricordi rap emozionale e cantautorato.

Piotta: rap emozionale e cantautorato nel nuovo album Si riparano ricordiSi riparano ricordi è il titolo del nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, disponibile da venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in tutte le piattaforme digitali, vinile e CD. A due anni ... politicamentecorretto.com

Piotta, il nuovo album Si riparano ricordi tra rap e cantautorato: Tramuto dolore in oroLeggi su Sky TG24 l'articolo Piotta, il nuovo album Si riparano ricordi tra rap e cantautorato: Tramuto dolore in oro' ... tg24.sky.it

Piotta pubblica il nuovo album "Si riparano ricordi". Un viaggio tra rap e cantautorato con ospiti come Cristicchi, Tormento, Frankie hi-nrg mc e molti altri. Online i dettagli. #Piotta #SiRiparanoRicordi x.com

Hockey Club Ambrì Piotta (HCAP) - facebook.com facebook