Willie Peyote al cinema | il viaggio tra rap e vita vera di Guglielmo Bruno

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Willie Peyote, nome d’arte di Guglielmo Bruno, arriva al cinema con un film che racconta il suo percorso tra musica rap e vita quotidiana. Nel film si affrontano le sfide vissute nel 2023, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza. Il produttore che ha collaborato con lui fin dagli inizi è presente anche in questa produzione, contribuendo a narrare la sua storia attraverso immagini e parole.

? Cosa scoprirai Come ha affrontato i momenti più difficili del 2023?. Chi è il produttore che accompagna Willie fin dai primi esordi?. Perché la musica di Guglielmo Bruno è un impegno civile costante?. Cosa nasconde l'uomo dietro la maschera irriverente del rapper?.? In Breve Documentario di Enrico Bisi distribuito da Wanted Cinema il 4, 5 e 6 maggio. Sodalizio creativo storico tra il rapper e il produttore Frank Sativa. Evoluzione artistica dal periodo complesso del 2023 fino a Sanremo 2025. Produzione Base Zero incentrata sulla realtà sociale e l'amore per Torino. Il 4, il 5 e il 6 maggio il documentario Willie Peyote – Elegia Sabaudia arriverà nelle sale cinematografiche italiane attraverso la distribuzione di Wanted Cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

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