William in lacrime per l’Aston Villa | il principe dimentica il protocollo e vive una notte da tifoso a Istanbul

Durante una notte trascorsa a Istanbul, un membro della famiglia reale ha vissuto un momento di forte emozione, condividendo l’entusiasmo dei tifosi dell’Aston Villa dopo la vittoria in Europa League. Il futuro re si è lasciato andare a abbracci, lacrime e grida di gioia, dimenticando le formalità e il protocollo. La celebrazione si è protratta tra festeggiamenti e conversazioni con gli spettatori, con una dichiarazione che ha lasciato intendere un legame duraturo con la squadra.

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