William in lacrime per l’Aston Villa | il principe dimentica il protocollo e vive una notte da tifoso a Istanbul
Durante una notte trascorsa a Istanbul, un membro della famiglia reale ha vissuto un momento di forte emozione, condividendo l’entusiasmo dei tifosi dell’Aston Villa dopo la vittoria in Europa League. Il futuro re si è lasciato andare a abbracci, lacrime e grida di gioia, dimenticando le formalità e il protocollo. La celebrazione si è protratta tra festeggiamenti e conversazioni con gli spettatori, con una dichiarazione che ha lasciato intendere un legame duraturo con la squadra.
Il futuro re tra abbracci, occhi lucidi e festa con i tifosi dopo il trionfo in Europa League: “Villa fino alla morte”. Per una sera non c’era il futuro re d’Inghilterra. C’era soltanto un tifoso. E forse è anche per questo che le immagini stanno facendo il giro del mondo. Il principe William, Principe del Galles è stato immortalato con gli occhi lucidi e travolto dall’emozione mentre celebrava il trionfo della sua squadra del cuore, l’ Aston Villa, nella finale di Finale UEFA Europa League 2026 disputata a Istanbul. Una scena insolita per uno dei volti più istituzionali della monarchia britannica, ma che ha raccontato in pochi secondi quanto questo successo fosse personale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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