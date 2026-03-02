John Carew | All' Aston Villa per il principe William Totti il più forte Futuro? Un film di James Bond

L'ex attaccante norvegese ha dichiarato di aver giocato una stagione con l'Aston Villa per il principe William e di considerare Totti il più forte. Da 16 anni lavora come attore e ha espresso il desiderio di interpretare il ruolo del cattivo in un film di James Bond e di recitare in una storia d'amore italiana. Ha anche commentato il suo futuro, paragonandolo a un film di 007.

C’è chi gioca le finali di Champions League e finisce per diventare una star di Hollywood. Magari portando avanti anche un’amicizia col Principe William, tra incidenti d’auto e qualche torneo di poker. John Carew nella vita è stato tante cose: calciatore, filantropo, fotografo, golfista, dj, pugile. La sua storia è un romanzo senza fine. In Italia è diventato un’icona cult per le sue esultanze folkloristiche ai tempi della Roma di Capello: “I raccattapalle erano i miei portafortuna”. Da 16 anni fa l’attore professionista e nel cassetto ha un paio di sogni: “Fare il cattivo nei film di James Bond e recitare in una storia d’amore italiana”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

