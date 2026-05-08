Il principe William è stato visto festeggiare insieme ai giocatori dell’Aston Villa negli spogliatoi dopo la vittoria di ieri sera. La squadra ha battuto il Nottingham Forest 4-0, conquistando così la prima finale europea in 44 anni. La prossima sfida si terrà il 20 maggio contro il Friburgo, in occasione della finale di Europa League.

Ieri l’Aston Villa ha conquistato la prima finale europea dopo 44 anni battendo il Nottingham Forest 4-0; ora dovrà affrontare il Friburgo in Europa League il 20 maggio. Migliaia di tifosi hanno festeggiato insieme ai giocatori e al tecnico Unai Emery, ma tra questi ce n’è stato uno in particolare, ovvero il principe del Galles William, che ha raggiunto lo spogliatoio per essere insieme alla sua squadra del cuore. Aston Villa in finale di Europa League, il principe William festeggia. “ Era nello spogliatoio con i giocatori e con me. È molto felice per noi “, ha dichiarato Emery nell’intervista riportata dal Times. “ In Europa è difficile essere costanti come lo siamo noi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Principe William in versione tifoso, ha festeggiato con l’Aston Villa negli spogliatoi

Notizie correlate

Leggi anche: L’Aston Villa conquista la finale Tutta la gioia del principe William

John Carew: "All'Aston Villa per il principe William, Totti il più forte. Futuro? Un film di James Bond"C’è chi gioca le finali di Champions League e finisce per diventare una star di Hollywood.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Kate Middleton e il principe William festeggiano 15 anni di matrimonio: la loro storia; Il principe William e Kate Middleton pubblicano una nuova foto di famiglia per i quindici anni di matrimonio con i tre figli e i due cani, tutti rilassati su un prato; Principe e futuro re, ma soprattutto ricchissimo William; L'album delle foto più belle di William e Kate per celebrare i loro 15 bellissimi anni di matrimonio.

Un Principe in monopattino: William in versione pop conquista la TVEra il 1969 quando la Regina Elisabetta II aveva aperto le porte del Castello di Balmoral alla troupe della BBC per celebrare l'investitura di suo figlio Carlo come Principe di Galles. Oggi, il nuovo ... vanityfair.it

Brasile, il principe William in versione sportiva: calcio al Maracanã e beach volley a CopacabanaIl principe William d'Inghilterra ha approfittato della visita in Brasile per cimentarsi nelle sue passioni sportive: ha prima giocato con gli allievi delle scuole calcio nello stadio Maracanà , ... repubblica.it

Principe William in versione tifoso, ha festeggiato con l’Aston Villa negli spogliatoi "È molto felice per noi", ha dichiarato il tecnico Emery. Il club ha raggiunto una finale europea dopo 44 anni e mercoledì 20 maggio affronterà il Friburgo. https://www.ilnapolista.i - facebook.com facebook

L'Aston Villa rimonta e va in finale: il principe William impazzisce di gioia #SkySport #SkyUEL x.com