Weverton scopre di andare ai Mondiali col Brasile e sviene nessuno se ne accorge | video tragicomico

Un portiere brasiliano ha scoperto di essere stato convocato per i Mondiali del 2026 dopo aver ricevuto la chiamata da parte dell’allenatore della nazionale. Durante la notifica, il giocatore è svenuto, ma la famiglia presente nel video di casa non si è resa conto del malore. Il filmato, diffuso sui social, mostra i festeggiamenti e la reazione del giocatore, che in seguito si riprende senza ulteriori incidenti. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni di salute del portiere è stata rilasciata.

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