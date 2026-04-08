Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Muciafora, vicino a Arezzo. La polizia ha constatato che la morte risale a qualche ora prima e che la stufa era ancora accesa al momento del ritrovamento. Nessuno aveva notato la sua assenza, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

Un uomo, classe ’64, è stato trovato morto nella sua casa a Muciafora, zona Chiassa, alle porte di Arezzo. Da solo. Come viveva. A dare l’allarme è stato un vicino: non lo vedeva da giorni. Giorni. E già questa parola pesa più di tutto il resto. Ha chiamato i soccorsi, sono arrivati i vigili del fuoco e hanno dovuto forzare la porta. Dentro, la scena che non vorresti mai vedere: il corpo senza vita nella camera, segni di ustione, il materasso bruciato. Accanto, quella stufetta che probabilmente doveva scaldare. e invece potrebbe aver ucciso. Le prime ipotesi parlano di esalazioni, forse monossido. Un killer silenzioso, di quelli che non bussano e non fanno rumore. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Muore solo in casa, la stufa accesa e nessuno che se ne accorge: tragedia alle porte di Arezzo

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