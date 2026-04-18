Nella puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è stata annunciata la prima finalista del programma. Durante la serata, si è deciso l’esito del televoto in vista dell’ultima puntata della stagione. Nel corso della puntata, Nicolò ha abbandonato la Casa, anche se questa uscita non è stata notata da altri partecipanti o spettatori.

Roma, 17 aprile 2026 - Ed ecco il nome della prima finalista. Nella puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è arrivata la decisione del televoto in vista dell’ultima puntata di questa edizione. Ma non solo. Nella serata abbiamo visto anche nuove nomination e un abbandono da parte di un concorrente. Alessandra Mussolini contro tutti. La prima finalista. I nominati. L’inutile siparietto fra Antonella Elia e Francesca Manzini. La sorpresa e l’abbandono di Nicolò Brigante. Alessandra Mussolini contro tutti. L’alleanza fra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è durata di fatto solo pochissimi giorni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 2026: Antonella Elia è in finale, Nicolò abbandona la Casa ma nessuno se ne accorge

CROLLO al GF VIP: Il Segreto Dietro ADDIO e LACRIME

Notizie correlate

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta decima puntata: Antonella Elia vola in finale, Nicolò si ritira

“Non ce la faccio più”. Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime: “Così se ne va”Il Grande Fratello Vip 2026 continua a regalare tensioni, colpi di scena e momenti altamente emotivi che stanno tenendo incollati allo schermo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 10 aprile: scontro tra Adriana, Antonella e Alessandra; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile; Grande Fratello Vip, anticipazioni: il ‘caso’ Adriana Volpe e due big a rischio. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera.

Grande Fratello Vip 2026, chi è il primo FINALISTA di ieri sera venerdì 17 aprile 2026? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è il primo finalista di venerdì 17 aprile 2026? Al televoto Alessandra, Antonella Elia, Adriana e Lucia. superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026: Antonella Elia è in finale, Nicolò abbandona la Casa ma nessuno se ne accorgeUn momento poco utile per il pubblico, e per le dinamiche del Gf Vip 2026, è stato quello dello pseudo confronto fra Francesca Manzini e Antonella Elia. Confronto che non è servito a nulla, visto che ... quotidiano.net

Il crollo emotivo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip - facebook.com facebook