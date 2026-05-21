Welfare | nasce Agro Inclusiva per unire i servizi di 4 comuni

È stato annunciato il progetto Agro Inclusiva, un'iniziativa che coinvolge quattro comuni con l'obiettivo di unificare e migliorare i servizi dedicati a anziani e persone con disabilità. La collaborazione prevede la creazione di un sistema condiviso per l'assistenza e il supporto alle famiglie fragili, con risorse gestite da un ente appositamente incaricato. La riorganizzazione interesserà direttamente le modalità di accesso e la distribuzione dei servizi, con l'intento di rispondere in modo più efficiente alle esigenze della popolazione.

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? Punti chiave Come cambieranno i servizi per anziani e disabili nei quattro comuni?. Chi gestirà concretamente le nuove risorse per le famiglie fragili?. Perché i sindaci hanno deciso di dare lo stesso peso decisionale?. Quali nuovi fondi arriveranno grazie alla gestione associata dei servizi?.? In Breve Sede operativa stabilita presso gli ex uffici del Piano di Zona in via Libroia.. Partecipazione dei sindaci De Maio, D’Acunzi, Lanzara e Pagano all'incontro in aula consiliare.. Prossimo avvio bando pubblico per la selezione di un direttore generale specializzato.. Gestione coordinata per supportare minori, anziani, disabili e famiglie del comprensorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare: nasce Agro Inclusiva per unire i servizi di 4 comuni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nasce Agro Inclusiva: welfare condiviso tra quattro ComuniUna rete territoriale unica per rafforzare il welfare locale e garantire servizi più efficienti ai cittadini. Aurora: nasce il nuovo Cecchi Point, polo di servizi e welfare? Domande chiave Cosa offrirà concretamente l'ambulatorio medico nel nuovo polo di Aurora? Come verranno utilizzati i fondi Pnrr per i giovani del... Nasce Agro Inclusiva: welfare condiviso tra quattro Comuni ift.tt/NZf2o4d ift.tt/Xr41Cj2 x.com Nasce Agro Inclusiva: rete unica tra quattro Comuni per rafforzare il welfare localeUna rete territoriale condivisa per migliorare i servizi sociali e sociosanitari del comprensorio dell’Agro nocerino. agro24.it