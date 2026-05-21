Nasce Agro Inclusiva | welfare condiviso tra quattro Comuni

È stata creata una rete tra quattro Comuni con l'obiettivo di condividere iniziative di welfare e migliorare i servizi offerti ai residenti. L'accordo prevede la collaborazione tra le amministrazioni per ottimizzare le risorse e rispondere in modo più efficace alle esigenze della popolazione locale. La collaborazione si traduce in un modello di welfare condiviso, che coinvolge diverse aree di intervento e si configura come un tentativo di rafforzare il supporto ai cittadini attraverso un'organizzazione territoriale coordinata.

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