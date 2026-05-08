Aurora | nasce il nuovo Cecchi Point polo di servizi e welfare

A Aurora apre un nuovo centro chiamato Cecchi Point, che sarà un punto di riferimento per servizi e welfare nel quartiere. Tra le strutture previste, ci sarà un ambulatorio medico dedicato ai cittadini, con servizi sanitari di base. I fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) saranno utilizzati per sostenere programmi rivolti ai giovani del quartiere, anche attraverso iniziative educative e sociali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa offrirà concretamente l'ambulatorio medico nel nuovo polo di Aurora?. Come verranno utilizzati i fondi Pnrr per i giovani del quartiere?. Chi gestirà la distribuzione dei beni di prima necessità nel centro?. Quali nuovi servizi digitali saranno disponibili per i residenti della zona?.? In Breve Progetto Cecchi Community Care da 554 mila euro per 300 metri quadri recuperati.. Investimento di 278 mila euro per rinnovare teatro, palestra e sala danza.. Ambulatorio medico in arrivo grazie a Fondazione Compagnia di San Paolo ed Enel.. Collaborazione con Torino Solidale per distribuzione beni di prima necessità ad Aurora.. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 10:00, il quartiere Aurora ha segnato un punto di svolta con l’inaugurazione della nuova Casa del Quartiere presso il Cecchi Point.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aurora: nasce il nuovo Cecchi Point, polo di servizi e welfare Notizie correlate Telecamere, ambulatorio e locali rinnovati: inaugura il "nuovo" Cecchi Point di TorinoA Torino, sono stati inaugurati ieri, 7 maggio, gli spazi ristrutturati della casa del quartiere Cecchi Point di via Antonio Cecchi. Leggi anche: Welfare e parità di genere, nuovo riconoscimento per Trasimeno Servizi Ambientali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino, nuova vita per il Cecchi Point: inaugurati gli spazi riqualificati tra servizi sociali e protagonismo giovanile; Torino, il Cecchi Point rinasce: inaugurata la nuova Casa del Quartiere tra welfare e protagonismo giovanile; Il Cecchi Point riparte, inaugurati i nuovi spazi polivalenti della Casa del Quartiere. Telecamere, ambulatorio e locali rinnovati: inaugura il nuovo Cecchi Point di TorinoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... torinotoday.it Torino, nuova vita per il Cecchi PointUna struttura rinnovata, più accessibile e capace di rispondere ai bisogni del territorio: è stata inaugurata la nuova Casa del Quartiere ... zipnews.it Stefano Lo Russo. Stereophonics · Have A Nice Day. Quella per inaugurare i nuovi spazi riqualificati del Cecchi Point è stata davvero una bellissima festa di comunità. Restituiamo alla città una Casa del Quartiere ancora più aperta, accessibile e pronta ad acc facebook Il Cecchi Point riparte, inaugurati i nuovi spazi polivalenti della Casa del Quartiere x.com