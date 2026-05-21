Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, l'Italia sarà sotto l'influenza di un'ampia area di alta pressione che porterà condizioni di tempo stabile su molte regioni. Le temperature supereranno i valori medi tipici di questo periodo, con valori più elevati rispetto alla norma stagionale. Le previsioni indicano un clima caldo, tipico di una giornata estiva, che interesserà diverse zone del paese durante il fine settimana.

Nel weekend del 23 e 24 maggio l'Italia sarà interessata da una forte alta pressione che garantirà tempo stabile e temperature decisamente sopra la media stagionale. Le massime toccheranno i 28-30°C al Nord e potranno superare i 30°C nelle regioni tirreniche del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con valori più tipici di fine giugno. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, nonostante il predominio del bel tempo, non si escludono locali temporali tra Calabria e Sicilia centro-orientale. La fase calda proseguirà anche all'inizio della prossima settimana: lunedì 25 maggio si potranno raggiungere i 30-32°C soprattutto sulle pianure del Nord e in alcune aree del Centro-Sud, con temperature fino a 8°C oltre le medie del periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Weekend con caldo estivo". MeteoGiuliacci: dove arrivano le temperature

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