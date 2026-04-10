Caldo estivo nel weekend in Campania con temperature vicine ai 30 gradi ma durerà poco

Nel fine settimana, la Campania sperimenterà un aumento delle temperature con valori prossimi ai 30 gradi, caratterizzando un caldo estivo. Tuttavia, questa fase di tempo stabile e mite, favorita dall’anticiclone, sta per concludersi. Le condizioni climatiche cambieranno nelle prossime ore, segnando la fine di questa breve parentesi di caldo intenso.

L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno all’Italia, pilotando da un lato una perturbazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Caldo anomalo in arrivo: temperature fino a 30 gradi, durerà più a lungo del previsto.Caldo anomalo in arrivo: temperature fino a 30 gradi, durerà più a lungo del previsto.

Settimana soleggiata: temperature massime vicine ai 20 gradiPer alcuni giorni la nostra regione si troverà in mezzo tra l’espansione dell’anticiclone al largo della Penisola Iberica che impedisce alle...

Temi più discussi: Italia spaccata tra caldo quasi estivo e ritorno delle piogge: weekend in bilico, poi torna il maltempo; Milano, anticipo di estate ad aprile. Ma nel weekend le cose sono destinate a cambiare. Le previsioni; Dal caldo quasi estivo al crollo: fino a 10 gradi in meno sul lago di Como in pochi giorni; Da 25 gradi alle nuvole: l'estate è un'illusione.

Arriva il caldo da estate, ma dura poco: cosa succede da domenica notteLa fase stabile e molto calda proseguirà fino al fine settimana, con temperature che richiamano più l’estate che la primavera. Entro domenica 13 aprile, i valori massimi toccheranno i 27°C in città co ... blogsicilia.it

Dal caldo quasi estivo al ritorno della pioggia: in Granda cambia il tempo nel weekendCUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico si erge dall'Algeria al Mediterraneo occidentale fino all'Europa centrale, garantendo tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, con temperature superiori al ... cuneocronaca.it

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#Meteo, in #Spagna montagna russa termica: #caldo estivo giovedì 9 aprile, poi brusco ritorno dell'inverno nel fine settimana con #neve in montagna e #freddo . x.com