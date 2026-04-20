Temperature in calo MeteoGiuliacci | quando arriva il caldo

All'inizio della settimana, il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso con piogge e temporali che interessano soprattutto le regioni del Centro-Nord e la costa adriatica. La perturbazione in atto provoca un calo delle temperature che si protrarrà fino a mercoledì 22 aprile. Solo l'estremo Sud rimane più stabile e meno coinvolto dall'instabilità atmosferica. Le condizioni meteo sono quindi caratterizzate da un senso di variabilità e cambiamenti di clima.

Quando arriva il caldo vero. Le previsioni di Giuliacci per tutto aprile Giuliacci, quando cambia tutto: "Pioggia e instabilità". Ma il 25 aprile. Giuliacci, quando cambia tutto: "Pioggia e instabilità". Ma il 25 aprile. Secondo il sito meteogiuliacci.it Da giovedì la perturbazione si allontana e, da venerdì 24, torna l’alta pressione: tempo soleggiato e stabile per il resto della settimana, weekend del 25 aprile compreso, con temperature in rialzo sopra la media. In sintesi: prima fresco e temporali, poi sole e caldo fuori stagione. La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez. Il siluro dalla letterina di Littizzetto GUARDA La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Temperature in calo". MeteoGiuliacci: quando arriva il caldo Notizie correlate "Quando arriva il fronte freddo". MeteoGiuliacci: temperature in caloL’alta pressione sta portando temperature sopra la media, grazie anche a correnti calde dal Nord Africa, con tempo stabile e soleggiato. "Quando arriva la primavera". MeteoGiuliacci: temperature in aumentoLe ultime ore di maltempo stanno per concludersi: nei prossimi giorni arriveranno cieli sereni e temperature tipicamente primaverili, ideali anche... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Previsioni METEO: weekend con temperature oltre le medie; MeteoGiuliacci: Oltre le medie. Quanto salgono le temperature; Meteo WEEKEND: rinforzo dell'anticiclone. Sole e aumento temperature; Meteo, Giuliacci spegne gli entusiasmi: Piogge e temperature giù per colpa del ciclone. MeteoGiuliacci: Temperature in calo. Quando arriva il soleInizio settimana instabile: una perturbazione sull’Adriatico porta piogge, temporali e un calo delle temperature fino a mercoledì 22 ... iltempo.it MeteoGiuliacci: Oltre le medie. Quanto salgono le temperatureDopo il maltempo di inizio settimana, il tempo sta migliorando: nel weekend arriveranno sole e temperature in aumento grazie all’anticiclone, ... iltempo.it Domani, calano le temperature e, nel pomeriggio, pioverà pure! facebook Sole e alte temperature: prove d’estate a La Pelosa x.com