Weekend a Roma | 18 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 maggio

Il fine settimana a Roma promette un calendario ricco di eventi per le giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio. Le previsioni meteo indicano temperature in aumento e sole su tutta la città. Durante il weekend si svolgeranno 18 manifestazioni, tra mostre, concerti e iniziative culturali, distribuite in diversi quartieri. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono sia il pubblico locale sia i visitatori, offrendo molte opportunità di svago e intrattenimento all’aperto.

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