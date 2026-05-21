Weekend a Roma | 18 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 maggio

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana a Roma promette un calendario ricco di eventi per le giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio. Le previsioni meteo indicano temperature in aumento e sole su tutta la città. Durante il weekend si svolgeranno 18 manifestazioni, tra mostre, concerti e iniziative culturali, distribuite in diversi quartieri. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono sia il pubblico locale sia i visitatori, offrendo molte opportunità di svago e intrattenimento all’aperto.

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Arriva un nuovo weekend di primavera a Roma. Le temperature salgono e, finalmente, ci sarà il sole sia sabato che domenica. Cosa fare in città?Il cartellone si fa sempre più ricco con l'avvicinarsi dell'estate: inaugurano nuovi festival, aprono luoghi solitamente chiusi al pubblico, si visitano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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