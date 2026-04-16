Weekend a Roma | 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile

Da romatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, Roma offre un calendario di eventi ricco di iniziative. Le manifestazioni includono celebrazioni per il Natale di Roma e per la Terra, con diverse attività programmate nelle piazze e nei luoghi pubblici della città. Il clima favorevole e le temperature primaverili invitano i visitatori a partecipare a queste occasioni di svago e cultura. La città si anima con appuntamenti pensati per un pubblico di tutte le età.

Weekend di metà aprile, finalmente sole e temperature primaverili sabato 18 e domenica 19 aprile. Cosa propone la Capitale nel fine settimana?Il cartellone romano del weekend è ricco e variegato, con manifestazioni che celebrano il Natale di Roma e la Terra. Non mancano gli appuntamenti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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