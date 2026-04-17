Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile

Il fine settimana del 18 e 19 aprile a Roma offre una serie di eventi tra mostre, concerti e iniziative culturali. Numerose attrazioni sono aperte al pubblico, con attività programmate in diverse zone della città. Le festività locali e le esposizioni temporanee attirano visitatori provenienti da tutta Italia, creando un’atmosfera vivace e dinamica nel capoluogo. Molti appuntamenti sono gratuiti o a prezzo ridotto, ideali per chi desidera esplorare la città senza grandi spese.

Il weekend del 18 e 19 aprile si preannuncia particolarmente ricco e interessante anche per chi resta a Roma. Tra eventi culturali, iniziative all’aperto e appuntamenti legati alla sostenibilità e alla creatività, la città offre diverse occasioni per vivere due giorni intensi. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da segnare in agenda. Roma, weekend del 18 e 19 aprile con il Natale di Roma: la città celebra le sue origini. Il Natale di Roma cade ogni 21 aprile, ma torna già dal weekend con un programma diffuso che coinvolge tutta la città, tra concerti, visite guidate e iniziative culturali gratuite. Il 2779° anniversario trasforma la Capitale in un grande palcoscenico, con eventi che spaziano dai musei ai quartieri meno centrali, offrendo un racconto collettivo tra storia e contemporaneità.🔗 Leggi su Funweek.it

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