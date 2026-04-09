Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 10 a domenica 12 aprile

Dal 10 al 12 aprile Napoli si anima con numerosi eventi gratuiti e spettacoli. Tra le iniziative in programma, una rassegna dedicata alla cucina napoletana si svolge in varie location, mentre al Teatro Augusteo va in scena la rappresentazione

La speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana Vedi Napoli e poi Mangia, C’era una volta. Scugnizzi in scena all'Augusteo, Fulminacci in concerto al Palapartenope, Peppe Barra al Teatro Troisi con Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti, la mostra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 febbraioL’omaggio a James Senese al Trianon Viviani, Toni Servillo in Tre modi per non morire - Baudelaire, Dante, i Greci al Bellini, Andrea Sannino al...

Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzoIl Piccolo Principe in scena al teatro Augusteo, Frida Bollani Magoni in concerto al Trianon Viviani, la mostra Warhol Vs Banksy.

Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent

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Napoli città calamita, tra Pasqua e Pasquetta «Mai visti tanti turisti»Pasqua e Pasquetta d’arte e di mare. Il weekend che si è appena concluso, coinciso con l’avvento di un clima da primavera del Sud, ha riportato la vacanza made in Naples ai ... ilmattino.it

Weekend alla Casina di Raffaello: laboratori e letture animate per famiglie a Villa Borghese! Sabato: storie che fanno crescere. Domenica: avventure sui quattro elementi. Fino al 10/5 mostra "Aquiloni e Trottole dal Giappone". Info ow.ly/6Or850YGl x.com

Il Fan Village di Livigno si è riacceso nel cuore del weekend pasquale con una serata che ha unito memoria olimpica, riconoscimento collettivo e grande musica. Il 4 aprile, la Champions Celebration ha riportato sul palco atleti, volontari e lavoratori che hanno - facebook.com facebook