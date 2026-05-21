Walter Roccaro è il nuovo direttore del Conservatorio di Como

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como ha annunciato il nuovo direttore per il triennio 2026-2029. La scelta è ricaduta sul maestro Walter Roccaro, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno tra gli aventi diritto. La nomina è stata ufficializzata pochi giorni fa, senza che siano stati resi noti dettagli su eventuali candidature alternate. Il maestro Roccaro prenderà ufficialmente il comando dell’istituto a partire dal prossimo anno accademico.

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Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como ha eletto il nuovo direttore per il triennio 2026-2029: sarà il maestro Walter Roccaro, che ha ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.L’elezione si è svolta nella giornata di ieri, 20 maggio 2026, segnando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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