Walter Roccaro è il nuovo direttore del Conservatorio di Como

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como ha annunciato il nuovo direttore per il triennio 2026-2029. La scelta è ricaduta sul maestro Walter Roccaro, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno tra gli aventi diritto. La nomina è stata ufficializzata pochi giorni fa, senza che siano stati resi noti dettagli su eventuali candidature alternate. Il maestro Roccaro prenderà ufficialmente il comando dell’istituto a partire dal prossimo anno accademico.

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