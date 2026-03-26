Conservatorio di Benevento Ilario confermato direttore per il triennio 2026-29

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha annunciato che, a seguito delle elezioni svoltesi oggi, il M° Giuseppe Ilario sarà confermato come direttore per il triennio 2026-2029. La nomina è avvenuta dopo che le operazioni elettorali sono state completate regolarmente. Il direttore uscente continuerà dunque a guidare l’istituzione anche nei prossimi anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che, a seguito delle operazioni elettorali regolarmente svoltesi in data odierna, il M° Giuseppe Ilario, Direttore uscente, è stato eletto Direttore dell’Istituzione per il triennio 2026–2029. Su 117 aventi diritto, hanno partecipato al voto 113 docenti, a conferma dell’elevato senso di responsabilità istituzionale e della forte partecipazione democratica della comunità accademica. Il risultato delle votazioni ha registrato 70 preferenze per il M° Giuseppe Ilario e 37 preferenze per la prof.ssa Emilia Pantini, con 3 schede bianche e 3 schede nulle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conservatorio di Benevento, Ilario confermato direttore per il triennio 2026-29 Articoli correlati Conservatorio Frescobaldi: Carla Di Francesco rinominata presidente per il prossimo triennioUn secondo mandato dopo quello appena concluso, che ha visto l’architetta impegnata attivamente nella trasformazione che l’istituzione musicale... Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Contenuti utili per approfondire Conservatorio di Benevento Ilario... Temi più discussi: Il TAR Campania respinge il ricorso Quadrini e conferma legittimità elezione del M° Ilario a Direttore del Conservatorio Nicola Sala di Benevento; Conservatorio, Pantini sfida Ilario: programma di rottura tra critiche e rilancio strutturale. Urne aperte da martedì; Per la stagione dell'Accademia di Santa Sofia c'è La vedova Allegra; Colpo di scena al Conservatorio di Benevento: il voto per la direzione si riapre a sorpresa con un ricorso al Tar. Elezioni al Conservatorio Nicola Sala di Benevento: Ilario riconfermato direttore per il triennio 2026-2029Si sono concluse con la proclamazione ufficiale i risultati delle elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento per il triennio 2026- ... ntr24.tv Conservatorio, Pantini sfida Ilario: programma di rottura tra critiche e rilancio strutturale. Urne aperte da martedìAlla vigilia delle elezioni per la direzione del Conservatorio Nicola Sala di Benevento per il triennio accademico 2026/2029, il confronto tra i candidati si accende sul terreno dei programmi. Se il d ... ntr24.tv Il Maestro Giuseppe Ilario confermato direttore del Conservatorio di Benevento per il prossimo triennio - facebook.com facebook