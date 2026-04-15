Conservatorio Visconti confermato direttore | Un legame profondo che mi spinge a proseguire

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo ha confermato Mauro Visconti come suo direttore, con 139 voti favorevoli su un totale di 149 votanti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la sua posizione di guida all’interno dell’istituzione musicale. Visconti ha espresso, attraverso una dichiarazione, la volontà di continuare il suo lavoro, sottolineando un forte legame con l’ambiente e la comunità del conservatorio.

Mauro Visconti è stato confermato direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo con 139 voti favorevoli su 149 votanti. L'incarico viene dunque rinnovato al termine di un mandato triennale caratterizzato da un’intensa attività sul piano didattico, artistico e organizzativo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Conservatorio di Benevento, Ilario confermato direttore per il triennio 2026-29Tempo di lettura: 2 minutiIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che, a seguito delle operazioni elettorali... Non un semplice accessorio, un simbolo che racconta un legame profondo tra corpo, ritualità e identità femminilePiccoli, discreti o scultorei, spesso in oro o argento, gli anelli alle dita dei piedi stanno tornando protagonisti tra campagne fashion, styling...