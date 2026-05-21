Walking thérapie città protagonista Il teatro urbano sbarca in strada

Una nuova forma di terapia si prende le strade della città, portando il teatro urbano direttamente tra le persone. La scenografia, tra le più suggestive a livello internazionale, combina gli spazi urbani e la vita quotidiana con elementi teatrali. La città stessa diventa protagonista di questa iniziativa, coinvolgendo gli abitanti in un’esperienza che unisce arte e ambiente urbano. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformando luoghi pubblici in veri e propri palcoscenici all’aperto.

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di Sandra Nistri La scenografia è sicuramente d’effetto, fra le più belle del mondo: la città ed i suoi abitanti. Proprio sarà infatti al centro, dal 26 maggio al 19 giugno sempre con inizio alle 21, dell’evento itinerante e interattivo ’Walking thérapie’ con Gregory Eve e Luca Avagliano nello spettacolo di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni, prodotto dal Teatro della Toscana. La partenza è fissata dal Quinoa-Zap (vicolo Santa Maria Maggiore 1, angolo via De’ Vecchietti); gli spettatori dovranno essere muniti di documento di identità, borse non ingombranti e scarpe comode. Si consiglia di arrivare al punto di ritrovo tra le 20,30 e le 20,50 per il ritiro delle cuffie e degli sgabelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Walking thérapie, città protagonista. Il teatro urbano sbarca in strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arangea tra città e agrumeti alla scoperta del verde urbano, l'iniziativa del movimento La StradaSabato 14 marzo, il quartiere di Villa Arangea, nella periferia sud di Reggio Calabria, diventerà teatro di un cammino urbano promosso dal movimento... Il teatro autobiografico sbarca al Nuovo Teatro AteneoCosa: Messa in scena dello spettacolo internazionale Mi madre y el dinero, un’indagine teatrale di natura autobiografica ideata e interpretata... Walking thérapie, città protagonista. Il teatro urbano sbarca in stradaLa scenografia è sicuramente d’effetto, fra le più belle del mondo: la città ed i suoi abitanti. Proprio sarà infatti al centro, dal 26 maggio al 19 giugno sempre con inizio alle 21, dell’evento itine ... lanazione.it Teatro urbano, la 'Walking thérapie' porta spettatori in giro a FirenzeTorna, dal 26 maggio al 19 giugno il 'Walking thérapie', l'evento itinerante e interattivo prodotto dal Teatro della Toscana che porta gli spettatori in giro per la città di Firenze. (ANSA) ... ansa.it