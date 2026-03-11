Arangea tra città e agrumeti alla scoperta del verde urbano l' iniziativa del movimento La Strada

Sabato 14 marzo, il quartiere di Villa Arangea, nella periferia sud di Reggio Calabria, sarà sede di un cammino urbano promosso dal movimento politico La Strada. L'iniziativa coinvolge cittadini, amministratori e associazioni locali e si svolge tra le strade del quartiere e gli agrumeti circostanti, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio. L'evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Sabato 14 marzo, il quartiere di Villa Arangea, nella periferia sud di Reggio Calabria, diventerà teatro di un cammino urbano promosso dal movimento politico La Strada in occasione della Giornata nazionale del paesaggio. L'iniziativa vuole valorizzare un prezioso frammento di paesaggio agricolo.

"L'area di Arangea potrebbe essere infatti considerata una potenziale infrastruttura verde urbana, capace di collegare agricoltura, paesaggio e spazio pubblico", afferma il gruppo La Strada