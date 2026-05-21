Durante la partita di playoff promozione, un giocatore ha compiuto un gesto che ha suscitato l’ira dei tifosi. La scena è stata immortalata e ha fatto il giro dei social, mentre i sostenitori esprimevano il loro malcontento. Il giocatore ha poi commentato l’accaduto, chiedendo scusa e specificando di non aver voluto mancare di rispetto. Questa immagine è stata ricordata come simbolo di quella partita, che si è conclusa con una vittoria per 3-2 di Rimini contro Pesaro nei quarti di finale.

E’ l’immagine che rimarrà come suggello del 3-2 con cui Rimini ha eliminato Pesaro ai quarti di finale dei playoff promozione. Ma se potesse riavvolgere il film di gara5, quel gesto Giovanni Tomassini non lo rifarebbe. Capita nella vita di fare delle cose di cui poi ci si pente un secondo dopo ed è quello che è successo probabilmente al play pesarese, ma capitano di Rimini, che l’altra sera nel finale di partita – imitando Steph Curry col suo ‘night night’ – ha fatto imbufalire 9.000 persone, rischiando di rovinarsi anche dei legami di amicizia. E questo non deve accadere per una partita. Non si può negare il diritto di esultare a un giocatore perché quando si mettono certi canestri l’adrenalina è altissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle: il gesto di Tomassini e l’ira dei tifosi: "Mi spiace, non volevo mancarvi di rispetto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tomassini spiega il gesto che ha fatto imbufalire i tifosi della Vuelle. "Non volevo mancare di rispetto ai pesaresi»

“Combatto contro un’infezione respiratoria, la situazione è peggiorata e il medico mi ha sconsigliato di esibirmi. Mi spiace avervi deluso”: Lady Gaga annulla il concertoA sorpresa Lady Gaga ha dovuto annullare il suo terzo ed ultimo concerto a Montreal del 6 aprile, a causa del peggioramento di un’infezione...

Tomassini spiega il gesto che ha fatto imbufalire i tifosi della Vuelle. Non volevo mancare di rispetto ai pesaresiÈ stato travolto dai fischi nella ‘sua’ Pesaro per un gesto. L’altra sera nel finale di partita, Giovanni Tomassini ha imitatto Steph Curry col suo ‘night night’ dopo uno dei canestri più importanti d ... ilrestodelcarlino.it

Una serata di grande spettacolo alla Vitrifrigo Arena per #PesaroRimini insieme ai nostri grandi amici della @VRRidersAcademy @PeccoBagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Andrea Migno e Federico Fuligni!! @ducaticorse @ApriliaOffic x.com

Vuelle: il gesto di Tomassini e l’ira dei tifosi: Mi spiace, non volevo mancarvi di rispettoIl pesarese, capitano di Rimini, parla dopo il night night che ha copiato da Steph Curry: È stato istintivo, colpa di emozioni e tensioni ... ilrestodelcarlino.it