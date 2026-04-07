Lady Gaga ha annullato il suo concerto a Montreal, previsto per il 6 aprile, a causa di un’infezione respiratoria in peggioramento. La cantante ha comunicato che il medico le ha sconsigliato di esibirsi, scusandosi con i fan per l’annullamento. Questa decisione riguarda l’ultimo appuntamento del suo tour nella città. Nessun altro dettaglio su eventuali ripercussioni o date di recupero è stato fornito.

A sorpresa Lady Gaga ha dovuto annullare il suo terzo ed ultimo concerto a Montreal del 6 aprile, a causa del peggioramento di un’ infezione respiratoria, “su consiglio del suo medico”. L’artista si era già esibita in altre due date al Centre Bell di Montreal il 2 e 3 aprile. Il tour mondiale si concluderà il 13 aprile con un’esibizione al Madison Square Garden di New York. L’artista tramite le story di Instagram ha voluto lasciare un messaggio a tutti quei fan, che avevano comprato il biglietto per lo show del 6 aprile: “Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo dovervi comunicare che non potrò esibirmi stasera e devo annullare lo spettacolo. – ha scritto Lady Gaga – Da qualche giorno combatto contro un’infezione respiratoria e sto facendo tutto il possibile per riposare e riprendermi, ma la situazione è peggiorata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Combatto contro un’infezione respiratoria, la situazione è peggiorata e il medico mi ha sconsigliato di esibirmi. Mi spiace avervi deluso”: Lady Gaga annulla il concerto

Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour.

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