Martedì alle 9,30 si terrà nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, l’evento “10 Marzo 1946-2026: 80 anni di voto alle Donne”. L’iniziativa è stata organizzata dalle consigliere regionali campane. L’appuntamento si svolgerà presso l’isola F13 e celebra il passaggio di ottanta anni dal diritto di voto alle donne.

Tempo di lettura: < 1 minuto Martedì, alle ore 9,30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si svolgerà l’iniziativa “10 Marzo 1946-2026: 80 anni di voto alle Donne”, ad iniziativa delle Consigliere regionali campane. All’evento interverranno le consigliere regionali Francesca Amirante, Palmira Fele, Bruna Fiola, Lucia Fortini, Assunta Panico, Loredana Raia, Michela Rostan, Elena Vignati, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, l’Assessora regionale alle Pari Opportunità Claudia Pecoraro, il Presidente di Anci, Francesco Morra. Ci sarà la testimonianza dell’avvocata ed attivista dei diritti umani, Shervin Haravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ottanta anni del diritto di voto alle donne, iniziativa delle consigliere regionali campane

