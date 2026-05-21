Vongole oltre i limiti e senza tracciabilità Guardia costiera in azione | sequestro di 650 chili e duemila euro di multa
Durante un controllo a un motopesca, le forze di polizia hanno sequestrato 650 chili di vongole che risultavano essere oltre i limiti consentiti e prive di tracciabilità. L'intervento si è concluso con il sequestro della merce e una sanzione di duemila euro. L’operazione rientra nelle attività di vigilanza per verificare il rispetto delle normative sulla pesca e sulla sicurezza alimentare. Nessuno è stato arrestato, ma sono state adottate le misure previste dalla legge.
L'ispezione ad un motopesca si è conclusa con il sequestro di 650 chili di vongole e una multa salata. Nella mattinata di oggi, nel corso di un’attività di vigilanza e controllo della pesca marittima effettuata da un’unità navale della Guardia costiera di Cesenatico al largo della costa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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