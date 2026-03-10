La Guardia costiera intercetta 60 chili di pesce senza tracciabilità sequestrato e dato in beneficenza

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, alle 15:30, i militari della Guardia costiera di Cesenatico hanno effettuato un controllo nella banchina della Darsena Ovest dell’area portuale. Durante l’ispezione, hanno intercettato un furgone che trasportava 60 chili di pesce privo di tracciabilità, sequestrandolo e consegnandolo in beneficenza.

Nel corso delle verifiche è emerso che il pescato era privo delle previste etichette identificative, obbligatorie ai fini della corretta informazione al consumatore e della tracciabilità del prodotto Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, intorno alle ore 15:30, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filieradella pesca, i militari della Guardia Costiera di Cesenatico hanno effettuato un controllo nella banchina della Darsena Ovest dell’area portuale, fermando un furgone per un accertamento. Durante l’ispezione del vano di carico del mezzo, i militari hanno rinvenuto 13 cassette contenenti prodotto ittico, per un peso complessivo di circa 60 chilogrammi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

