Pista polifunzionale quattro campi da padel e parco pubblico | nuovo centro sportivo a Chieri

A Chieri inizieranno nelle prossime settimane i lavori per un nuovo centro sportivo realizzato dalla società Masca&C. L’opera prevede la creazione di una pista polifunzionale, quattro campi da padel e un parco pubblico. L’intervento riguarda una zona della città e coinvolge la costruzione di diverse strutture sportive e spazi verdi. La progettazione è stata avviata di recente e i lavori sono pronti a partire.

A Chieri, partirà nelle prossime settimane la costruzione di un nuovo centro sportivo, a cura della società Masca&C. Sarà all’incrocio tra via Cafasso e via Bonello, nel quartiere Maddalene, come previsto dal piano esecutivo convenzionato da poco approvato dalla giunta. La struttura sarà realizzata in due lotti. Il primo prevede la costruzione di quattro campi da padel coperti, una piastra polifunzionale esterna e un parco pubblico con attrezzature e percorsi aperti a tutti. Inoltre, arriveranno nuovi parcheggi in via Cafasso e via Boinello. Nel secondo lotto di lavori, la piastra polifunzionale verrà convertita in palestra per la vicina scuola elementare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il pasticcio dei campi da padel: sgomberato il centro sportivo, ora la partita si gioca in tribunale

Milano, rinasce il centro sportivo in via Cilea: approvato il restyling. Il progetto tra campi da calcio, padel e tennisMilano, 9 marzo 2026 – Sarà riqualificato il centro sportivo di via Cilea, nel quartiere periferico di Bonola, a Milano, che è chiuso dal 2019.