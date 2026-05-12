Il Polifunzionale di Soccavo sarà il nuovo parcheggio delle auto della Polizia Locale di Napoli ovest
Il Comune di Napoli ha annunciato che il parcheggio del Polifunzionale di Soccavo sarà destinato alle auto della Polizia Locale di Napoli ovest. Questa decisione arriva in seguito alla chiusura dell’autorimessa di via Campegna a Bagnoli, che ospitava circa 50 veicoli dei vigili urbani. La scelta mira a garantire un nuovo spazio di sosta per il parco auto della polizia locale della zona.
Dopo la chiusura dell'autorimessa di via Campegna a Bagnoli, il Comune ha deciso di utilizzare il Polifunzionale di Soccavo per parcheggiare le 50 auto dei vigili.🔗 Leggi su Fanpage.it
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