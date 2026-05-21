Vomero resta chiusa via San Giacomo dei Capri per voragine | senz'acqua case e negozi Strade alternative

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di una voragine aperta ieri, via San Giacomo dei Capri al Vomero è ancora interdetta al traffico. I lavori di riparazione sono in corso da parte di Abc, mentre alcune case e negozi nelle vicinanze risultano senza acqua. Le autorità hanno predisposto strade alternative per i veicoli che devono evitare l’area interessata. La strada rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e ripristino.

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Resta chiusa via San Giacomo dei Capri al Vomero, dopo la voragine aperta ieri. In corso i lavori di Abc. Diversi negozi e appartamenti senz'acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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