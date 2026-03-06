Vomero sequestrato supermercato in costruzione a via San Giacomo dei Capri
La Polizia locale ha sequestrato un supermercato in costruzione in via San Giacomo dei Capri, tra il Vomero e l'Arenella. L'intervento è stato effettuato durante un controllo sul cantiere, dove sono stati riscontrati irregolarità nelle procedure di autorizzazione. Nessuno è stato arrestato o denunciato sul posto. L'area è stata messa sotto sequestro in via preventiva.
