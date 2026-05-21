Volturara Irpina raggira disabile | denunciata per 400mila euro

A Volturara Irpina, una donna è stata denunciata per aver raggirato un disabile, sottraendogli più di 400 mila euro. I Carabinieri hanno avviato le indagini e contestato l’accusa di circonvenzione di incapace. La vittima, che presenta una disabilità, è stata coinvolta in una vicenda in cui sono stati sottratti ingenti somme di denaro. La donna è stata identificata e formalmente denunciata dalle forze dell’ordine. L’indagine prosegue per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

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Volturara Irpina, disabile raggirato per oltre 400mila euro: Carabinieri denunciano una donna per circonvenzione di incapace.. Presunta circonvenzione ai danni di un uomo fragile. Un caso di presunta circonvenzione di incapace scuote Volturara Irpina, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una 56enne del posto, ritenuta responsabile di aver sottratto ingenti somme di denaro a un parente affetto da disabilità. La vicenda riguarda un 62enne con disabilità intellettiva, che secondo quanto emerso sarebbe stato raggirato per oltre 400mila euro. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Le denunce dei familiari e l’avvio dell’indagine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Volturara Irpina, raggira disabile: denunciata per 400mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Raggira disabile e riesce ad ottenere 400mila euro Sullo stesso argomento Volturara Irpina, spariti 400mila euro dal conto in banca: così una 56enne ha raggirato il cugino disabileÈ scattata una denuncia a Volturara Irpina, dove una donna di 56 anni è stata accusata di circonvenzione di incapace ai danni di un cugino disabile. Raggira il cugino disabile e gli porta via 400mila euro, denunciata nell’AvellineseI carabinieri di Volturara Irpina hanno denunciato una 56enne: avrebbe convinto un lontano cugino con disabilità intellettive a versare il denaro su... Raggira disabile e gli sfila 400mila euro: denunciataDisabile raggirato per oltre 400mila euro, donna denunciata dai Carabinieri. I militari della Stazione di Volturara Irpina hanno deferito in stato di libertà una 56enne del posto, ... ilmattino.it Volturara Irpina, raggiro all’anziano disabile: badante sottrae 400mila euroUn rapporto di parentela, la fiducia costruita nel tempo e una fragilità trasformata in occasione di profitto. È da qui che prende forma la vicenda emersa a Volturara Irpina, ... ilmattino.it