Volturara Irpina spariti 400mila euro dal conto in banca | così una 56enne ha raggirato il cugino disabile

Una donna di 56 anni di Volturara Irpina è stata denunciata per aver sottratto più di 400mila euro dal conto bancario di un cugino disabile. Secondo le indagini, la donna avrebbe approfittato della condizione di disabilità del parente per appropriarsi del denaro. La vicenda è stata scoperta durante un’indagine condotta dalle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i movimenti bancari e accertato l’ammontare della somma sottratta. La donna ora rischia un procedimento penale per circonvenzione di incapace.

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È scattata una denuncia a Volturara Irpina, dove una donna di 56 anni è stata accusata di circonvenzione di incapace ai danni di un cugino disabile. L’indagine è stata avviata dopo la segnalazione dei familiari della vittima, che hanno denunciato presunti comportamenti illeciti finalizzati all’appropriazione del patrimonio dell’uomo. Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso il via nell’ottobre 2022, quando i parenti di un uomo di 62 anni residente a Volturara Irpina si sono rivolti alle forze dell’ordine. La vittima, affetta da... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Volturara Irpina, spariti 400mila euro dal conto in banca: così una 56enne ha raggirato il cugino disabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Disabile raggirato per oltre 400mila euro: denunciata una 56enneTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno deferito in stato di libertà una 56enne del posto, ritenuta... Leggi anche: Pensionato raggirato. Spariti 3400 euro dal conto corrente Convince il cugino disabile a trasferirle oltre 400mila euro, denunciata 56enne in IrpiniaUna vicenda che ha scosso la comunità e che vede ora una donna di 56 anni finire sotto la lente della Procura della Repubblica di Avellino. ilgiornalelocale.it Volturara Irpina, disabile raggirato per oltre 400mila euro: donna denunciata dai CarabinieriSuccessivamente, tra ottobre 2022 e gennaio 2023, il 62enne sarebbe stato persuaso ad effettuare numerosi trasferimenti di denaro da un conto corrente a lui ... napolivillage.com