Volo fatale sul lavoro L’operaio si è arreso Ha lottato 4 giorni

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 60 anni originario dell’Albania, che sabato mattina è stato vittima di un volo fatale a Lungavilla, in provincia di Pavia. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, nella notte tra martedì e mercoledì, l’uomo ha cessato di vivere. La sua vicenda ha tenuto in tensione i familiari e le persone vicine, mentre le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente.

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LUNGAVILLA (Pavia) Quattro giorni di speranze, quattro giorni con il fiato sospeso, poi la resa. È morto nella notte tra martedì e ieri Rudi Simaneta, l’operaio di origini albanesi di 60 anni che sabato mattina ha avuto un incidente sul lavoro a Lungavilla. L’uomo, dipendente di un’azienda agricola della zona in località cascina Americana che si trova a sud del centro abitato, verso Montebello della Battaglia, doveva pulire la parete di un capannone. Per farlo sarebbe salito con i piedi sui bracci di un muletto elevatore per raggiungere la parte alta di un capannone. Arrivato a 3 metri di altezza l’operaio pare abbia perso l’equilibrio ed è caduto picchiando la testa sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volo fatale sul lavoro. L’operaio si è arreso. Ha lottato 4 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Tragico incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino: morto operaio 47enne, fatale la caduta Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metriIncidente sul lavoro a Corvara, dove un operaio è caduto da un'altezza di cinque metri mentre era impegnato in lavori edili su un tetto. Operaio cade dalla scala in cantiere e fa un volo di quattro metri: ennesimo infortunio sul lavoro nel FeltrinoSANTA GIUSTINA (BELLUNO) - Cade dalla scala da un'altezza di 4 metri nel cantiere dell'Altanon: miracolato un 44enne di Pieve di Soligo (Treviso). Nonostante il volo infatti, l'uomo ha subito traumi ... ilgazzettino.it