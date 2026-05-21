Volo fatale sul lavoro L’operaio si è arreso Ha lottato 4 giorni
Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 60 anni originario dell’Albania, che sabato mattina è stato vittima di un volo fatale a Lungavilla, in provincia di Pavia. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, nella notte tra martedì e mercoledì, l’uomo ha cessato di vivere. La sua vicenda ha tenuto in tensione i familiari e le persone vicine, mentre le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente.
LUNGAVILLA (Pavia) Quattro giorni di speranze, quattro giorni con il fiato sospeso, poi la resa. È morto nella notte tra martedì e ieri Rudi Simaneta, l’operaio di origini albanesi di 60 anni che sabato mattina ha avuto un incidente sul lavoro a Lungavilla. L’uomo, dipendente di un’azienda agricola della zona in località cascina Americana che si trova a sud del centro abitato, verso Montebello della Battaglia, doveva pulire la parete di un capannone. Per farlo sarebbe salito con i piedi sui bracci di un muletto elevatore per raggiungere la parte alta di un capannone. Arrivato a 3 metri di altezza l’operaio pare abbia perso l’equilibrio ed è caduto picchiando la testa sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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