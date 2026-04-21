Incidente sul lavoro a Corvara | operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri

Un incidente sul lavoro si è verificato a Corvara, coinvolgendo un operaio che è caduto da un’altezza di cinque metri mentre lavorava su un tetto. La caduta ha reso necessario il trasporto in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le verifiche del caso. L’incidente è avvenuto durante le attività di edilizia svolte nella zona.

Incidente sul lavoro a Corvara, dove un operaio è caduto da un'altezza di cinque metri mentre era impegnato in lavori edili su un tetto. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 21 aprile.L'uomo, un 43enne dipendente di una ditta esterna impegnata nei lavori di rifacimento del tetto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Pistoia, incidente sul lavoro: cade da ponteggio, volo di 4 metri. Operaio in gravi condizioni Leggi anche: Lucca, incidente sul lavoro: cade da impalcatura a Vicopelago, volo di quasi due metri. Operaio gravissimo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsia; Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore in un depuratore; Incidente sul lavoro in una ditta: operaio 43enne travolto da un muletto. E' stato trasportato in ospedale in codice rosso; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina. Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruAncora morti sul lavoro, questa volta a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai sono caduti da una gru e hanno perso la vita. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Sul luogo ... tg24.sky.it incidente sul lavoroRimani aggiornato su Incidente sul lavoro con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che ... ilgiorno.it Grave incidente durante una #corrida alla Real Maestranza di Siviglia: il celebre #torero Morante de la Puebla è stato incornato dal quarto toro ed è stato operato d’urgenza per lesioni profonde al retto. Secondo il bollettino medico, la ferita ha interessato zone - facebook.com facebook Sulla #A1 3 km di coda per incidente in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS x.com